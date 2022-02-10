因完成德商LEONI集團旗下INBG工業應用事業群投資案，貿聯-KY（3665）元月營收添動能，再加上大部分的產品線出都呈穩定，經結算，元月合併營收達32.12億元，較去年同期成長逾五成。

連接線束大廠貿聯-KY元月21日宣布以企業價值約4.51億歐元（新台幣約141.61億元）完成德商LEONI AG旗下工業應用事業群（LEONI IN）100％的股權收購，因應併購，新併購的工業應用事業群也更進改名為INBG。隨著併購效益啟動，貿聯-KY元月營收也跟進受惠。

經結算，貿聯-KY元月營收達32.12億元，較去年同期的21.15億元，上揚51.9％，也較去年12月的28.68億元成長11.57％。

貿聯-KY以各產品線的表現言之，工業用線束、車用線束、電器線束整體出貨都還算穩定，僅有資訊科技與數據傳輸，因數據中心在季末進行出貨調節，動能稍有減弱，比較大的營收挹注動能還是來自於併購德商LEONI AG旗下工業應用事業群的挹注。

貿聯-KY指出，貿聯-KY係在今年1月20日完成德商LEONI集團旗下INBG工業應用事業群投資案，依規定，該事業群須待元月21日起才能併入營收，可認列的營收天數僅11天。

法人指出，去年INBG營收規模逾150億元，以月營收換算，對貿聯單月的營收挹注達12.5億元，雖然元月因為認列天數減少，無法全數認列，不過自今年2月起即可全額認列，相較於貿聯-KY去年全年營收286.84億元，來自INBG的營收挹注極為可觀，有助於推升貿聯-KY營收勇破400億元大關，再締新猷。