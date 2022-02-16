聯準會（Fed）即將於3月啟動升息循環，亞洲國家央行政策動向備受關注。美銀經濟學家認為，新興亞洲央行儘管最近政策立場轉向鷹派，但由於通膨普遍未過熱，且內需成長偏弱，因此並不急於跟進Fed升息。

美銀經濟學家上周發布研究報告指出，「由於並無擔憂政策慢半拍的問題，新興亞洲大多數貨幣決策單位很可能將會謹守自己的政策步調，重點主要將擺在內需的復甦上面。」

由於預期Fed今年將有多次升息的緊縮動作，全球金融市場今年以來震盪劇烈，過去此一情況通常對亞洲新興經濟體不利，因為美元與美國公債殖利率會同步上揚，很可能引發資金撤離亞洲。

不過，美銀經濟學家基於以下三大理由，認為新興亞洲央行此次不會跟進Fed升息，將持續按兵不動一段時間。

首先，大多數國家通膨仍屬溫和。「CPI年增率料將大致符合央行的政策目標，因此在我們看來，可以讓地區央行依據自己的步調來調整貨幣政策。」

其次是內需成長偏弱。「我們目前的預測是新興亞洲2020到2022年的平均國內生產毛額(GDP)成長率仍將比新冠疫情爆發前的水準還低；相較之下，美國與非亞洲新興經濟體的經濟復甦表現明顯較強。

第三個因素是外匯存底與經常帳盈餘可以降低資金外流的壓力。「儘管2020年出現資金大舉撤離，但新興亞洲外匯存底仍持續增加。此外，新興亞洲雖然在商品貿易上呈現淨進口，但仍然保有經常帳盈餘。」

美銀經濟學家表示，「我們認為新興亞洲國家央行(除了中國人行)不會緊跟著Fed升息，而是按照自己的步調緩步緊縮貨幣政策。」

瑞穗銀行經濟學家陳文興(譯音)上周發布研究報告也指出，泰國、馬來西亞、印尼與菲律賓央行最近的政策聲明都表明會「保持耐心」，暗示短期內都不會升息。