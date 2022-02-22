俄烏局勢急遽升溫，俄羅斯總統普丁承認烏東地區2個共和國為獨立實體，並下令部隊進入烏東地區進行維和任務，先前有分析師預測，一旦俄羅斯全面入侵烏克蘭，市場將出現激烈的避險反應，美國聯準會（Fed）可能暫時延後升息，目前市場仍預期Fed會在3月升息，但最新數據顯示，3月會升息2碼的機率已降到14.3%。

根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，目前市場認為聯準會3月一定會升息，不過升息2碼的機率已經從一周前的60.8%，大幅降到14.3%，而升息1碼的機率則從一周前的39.2%攀升到86.7%。

美國資產管理公司盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）日前發布預測，一旦俄羅斯全面入侵烏克蘭，市場資金將轉進美國公債和美元等安全資產避險，並刺激國際能源價格飆漲，俄羅斯如果利用鋁、鈦和鈾作為抵抗西方的籌碼，這些商品的價格也會受到影響。

此外，聯準會主席鮑爾將於3月2日赴國會發表半年一度的貨幣政策證詞，這可能是聯準會啟動升息之前，鮑爾最後一次就貨幣政策發表公開講話，備受市場關注。