因應通膨壓力，成熟國家多年來一直維持的寬鬆貨幣政策，已有轉趨緊縮趨勢，尤其若聯準會（Fed）釋出須積極追趕通膨預期的訊號，將導致市場波動，但新興市場基本面正在改善，經濟展望正向，過去5～10年結構性改革效應正在顯現，但目前股價水準卻因諸多利空而受壓抑，評價面相當具吸引力，有利掌握各國多元投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，大陸貨幣政策已開始放鬆，巴西經濟動能也見到復甦趨勢，俄羅斯雖受俄烏緊張情勢干擾，但原油等商品價格上漲，仍對巴西與俄羅斯經濟與企業獲利前景相當有利。其中大陸開始放鬆貨幣政策，去年12月以來人行陸續降準、調降貨幣政策工具利率與貸款市場報價利率，其寬鬆政策立場，與西方國家為應對通膨壓力採取緊縮政策，可說反其道而行，1月創新高的信貸數據也顯示，政策支持的效應顯現，可能強化大陸市場，乃至整體新興市場的投資吸引力。

就政策面而言，富蘭克林證券投顧指出，歷經過去一年的重大政策變化，相信產業參與者與投資者，皆已認知到大陸政府的戰略目標，並正在適應新的政策監管框架，評估最為劇烈的政策變動，很大程度已然過去，這些變化可能會繼續牽動其餘更細微層面的監管，不過預期對於市場的負面影響將逐漸鈍化。

富蘭克林證券投顧認為，短期續關注俄烏情勢，鑑於俄羅斯與西方國家都採取強硬立場，雙方緊張關係將在一段時間內持續升溫。美國與歐盟對俄羅斯的制裁，為需要高度關注的風險，由於俄羅斯與歐盟經濟高度連結，俄羅斯為歐盟的第五大貿易伙伴，也是最大的原油與天然氣能源供應國，美歐過於嚴峻的制裁恐，也將傷及歐洲國家本身，評估衝突最終仍需透過外交途徑解決，降低對於經濟與市場的衝擊。