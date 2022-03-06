美國WNBA職籃女將葛萊娜（Brittney Griner）傳出在俄羅斯被逮捕，她在莫斯科附近的謝列梅捷沃國際機場機場被發現攜帶哈希什油（大麻樹脂）的電子菸。俄羅斯聯邦海關沒有公開被捕者的姓名，只說她是「兩屆奧運金牌得主」，並已對運毒案展開調查，嫌犯面臨5至10年徒刑。後來一家俄國媒體揭露她的身分：WNBA鳳凰城水星隊中鋒葛萊娜。

這起逮捕事件發生在今年2月，是在俄羅斯與烏克蘭開戰的數周之前，葛萊娜從美國紐約飛往俄羅斯，她自從2月5日之後就沒在網路上發文。美國WNBA的薪水很低，許多球員季外都會到海外打球，包括31歲的葛萊娜，她從2015年開始就會固定到薪水比WNBA還高的俄羅斯女籃超級聯賽兼差。俄烏開戰之後，WNBA並未呼籲這些球員歸國，只表示會密切關注情勢。

俄羅斯海關公開葛萊娜被捕的監視器影像，一隻緝毒犬嗅出葛萊娜的行李有異，海關人員以X光機檢查之後找到大麻油吸食器具。美媒TMZ引述葛萊娜經紀人的發言：「我們已得知葛萊娜在俄羅斯的情況，並與她在俄羅斯的律師保持聯繫。」WNBA公開聲明支持葛萊娜，會盡一切力量讓她平安返國，但他們也不清楚葛萊娜目前被關在何處。

葛萊娜是美國女籃名將，身高206公分，史上首位在總冠軍賽灌籃得分，在俄羅斯女籃拿下4次冠軍，也是2016年、2020年夏季奧運女籃金牌成員。

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