在俄烏緊張局勢的影響下，近期國際能源價格飆升。美國原油價格於4日飆升至每桶115.68美元、創下14年來新高；歐盟從俄羅斯進口能源成本同樣持續飆漲。美國有線電視新聞網（CNN）當地時間5日撰文指出，支持烏克蘭的代價正在上升，儘管美國與部分國家對俄羅斯實施國際制裁，但在經濟極待復甦的當下，高通膨和不斷上漲的能源價格，已經讓生活成本變得更加高昂。

根據大陸央視新聞報導，儘管白宮和國際能源署在近日已宣佈從緊急石油儲備中釋放約6000萬桶石油緩解原油價格飆升，但截至目前，美國原油價格和俄烏事件之前相比仍高出近26％。

同時由於能源價格屢創新高，俄羅斯向歐盟出口的天然氣價值已飆升至每天約5億歐元，該數字較2月的2億歐元增加超過1倍以上。

據觀察者網報導，僅就天然氣而言，歐盟27個成員國40％的需求依賴俄羅斯。就國家而言，德國是俄羅斯天然氣最大的客戶，比利時布勒哲爾國際經濟研究所（Bruegel）資料顯示，德國有超過一半以上的天然氣依賴於從俄羅斯進口。德國經濟部長羅伯特‧哈貝克（Robert Habeck）也承認，制裁俄羅斯的後果可能給德國企業帶來價值高達200億歐元的損失。