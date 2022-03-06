俄烏開戰，國泰金控今公布，2月已認列投資俄羅斯債券的預期信用損失26億元，這也是俄烏戰事愈演愈烈，國泰金成國內金融業率先認列投資減損的首家金控公司。

國泰金控今公布 2月稅後淨利52.3億元；國泰金表示，因應俄烏衝突發展，俄羅斯債券收息風險升高，2月就持有的俄羅斯債券增提預期信用損失26億元，認列預期損失後，累計前2月仍賺223.5億元。

國泰金控分析，主要是各子公司核心業務動能穩健，投資績效良好帶動下，國泰金控及子公司國泰人壽累計稅後獲利仍創歷史次高，國泰產險、國泰投信等，累計稅後淨利續創歷史新高。

國泰金表示，整體投資績效良好，避險成本大幅改善，保險本業營運也平穩，足以吸收增提26億元減損的負面影響，顯示俄羅斯部位仍屬可控範圍，仍能維持穩健財務表現；國泰人壽2月稅後淨利30.8億元，累計稅後淨利達168.2億元，2月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為90億元及30億元，為業界第一。

國泰人壽指出，國際對俄羅斯制裁逐步升級，2月28日新一輪制裁凍結俄羅斯央行資產，衝擊俄羅斯債信展望，信評機構亦相繼下調其主權評等，有鑑於債券收息風險升高，國泰人壽根據內部風險管理政策及會計公報原則，依Stage III標準於2月認列預期信用損失26億元，占俄羅斯債券部位會計帳面金額13％。該預期信用損失包含預期本金及利息損失，經會計師確認允當；國泰人壽表示，後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

俄羅斯債券投資占國泰人壽總投資資產0.3％，其中99％為美元計價，持有目的以收息為主，會計帳列多為攤銷後成本(AC)，故財報受盧布匯率及市價波動影響較低。

國泰人壽持有俄羅斯債券自克里米亞事件後大幅下降，並逐步調整僅持有公債，今年以來亦有減持，反映對俄羅斯看法漸趨保守。目前持有俄羅斯債券於俄烏戰事前已布建，先前未預期戰爭風險，如今俄羅斯已涉及重大ESG爭議，國泰人壽秉持責任投資原則，於ESG風險具體改善前，將不再增新部位，中長期並將逐漸減碼。

今年以來國際金融局勢波動，國泰金控表示，投資團隊靈活因應市場變化，展現良好投資績效，新台幣走貶產生匯兌利益且替代避險操作得宜，帶動避險成本大幅下降，外匯價格變動準備金餘額亦創下兩年來最高，足以吸收增提俄羅斯債券減損的不利影響；同時國泰人壽資本水準強健，也可望為潛在不確定性帶來有利的緩衝，對公司財務風險影響可控。