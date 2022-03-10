陽明(2609)公布2月營收，單月營收為332.51億元，月減23.39億元，減幅為6.57％，但年增59.64％。從2020年12月以來月月創新高表現暫時踩煞車，但仍維持在330億元以上的高檔水準。公司表示，主要受到農曆年節及船期校正影響，整體營運量較上月減少，但因供需缺口持續存在，使平均運費收入較去年同期大幅上漲，2月營收年增率高達將近6成。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2022年預估供給成長為4.1％，2022年預估需求成長為5.9％，2023年預估供給成長為8.1％，2023年預估需求成長為4.7％。

SCFI(上海航運交易所綜合指數)截至2022年2月25日指數為4,818點，較上月下跌4％，運價水準下修。西北歐線運價為每TEU 7,519美元，較上月下滑3％；地中海線運價為每TEU 7,339美元，較上月下滑2％。美西線運價為每FEU 8,066美元，較上月上升1％；美東線為每FEU 10,864美元，較上月下滑1％。

陽明指出，因烏俄戰爭爆發，多家航商暫停收取黑海地區烏俄兩國進出口貨物，之後隨歐盟對俄羅斯發動制裁，北歐港口對俄羅斯進出口貨載實施轉運管制，停收範圍也隨及擴大到經北歐港口轉運的俄羅斯貨物，恐加劇供給吃緊與港口壅塞的情況。

展望後市，影響市場因素包含歐美需求動能持續，加上美國長約重新協商以及美西碼頭勞資協商可能引發罷工之慮，同時地緣政治緊張加深、國際油價飆升與全球通膨拖累經濟復甦的疑慮仍是影響航商未來營運不確定性因素。