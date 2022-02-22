烏俄緊張關係再度升溫，俄羅斯總統普丁簽署命令，俄羅斯軍隊進入烏東進行「維和行動」，西方擔心此舉將引發一場大戰，更有美議員指出，普丁的目標是整個烏克蘭，美股期指大跌，塑化股在市場擔憂若掀起戰爭，原油價格恐走揚的擔憂下，有二線塑化股中的華夏(1305)逆勢走揚，台塑四寶則是在台股跌幅擴大下，台塑(1301)翻黑下跌0.5%，南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)跌幅約1.5%。

烏俄地緣政治風險升溫，OPEC+表示傾向維持緩步增產，帶動油價收高。紐約商品交易所西德州中級原油3月交割價上揚2.88美元，來到每桶93.95美元；倫敦北海布倫特原油4月交割價漲升3.41美元，來到每桶96.95美元。

俄烏局勢緊張，普丁承認烏克蘭東部2個分離共和國是獨立實體，並命令軍隊進入烏東進行「維和行動」，此舉使得西方國家擔憂戰爭恐一觸即發，加上3月起進入需求旺季，石化產品價格看漲。

俄羅斯是全球最大原油及天然氣出口國之一，歐盟自俄進口原油及天然氣分別占其總進口量24.7%及46.8%，俄烏緊張局勢升高，且暴風雪侵襲美國，引發原油供給疑慮，帶動價格走強，2月中時一度創近7年新高，將墊高石化原料成本，支撐行情，加上春節後大陸客戶回補庫存、東南亞及印度市場需求增溫，且3月起進入需求旺季，石化產品價格看漲。

二線塑化股中華夏今逆勢抗跌，華夏主要產品為PVC，PVC價格預估將持續盤整向上，原因包括農曆春節後大陸下游加工業需求回溫、印度及東南亞進入傳統需求旺季、以及日本同業Taiyo第1季安排歲修，市場供給減少。