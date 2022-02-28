台塑生醫生技領域拓展再添力！台化（1326）代子公司台塑生醫公告，基於長期投資考量，台塑生醫董事會決議取得長春藤生命科學公司股權，以平均每股12.1元、共取得6萬2342張，交易總金額達7.55億元；台塑生醫持有長春藤生命科學股權達51％。

據長春藤生命科學官網，該公司成立2003年，專注研發細胞技術與相關應用，除與各醫院進行免疫殺手細胞IKC醫療技術臨床試驗於肝癌及肺癌外，也積極開發及引進各項細胞療法。

有鑑細胞療法技術日趨成熟及全球生物技術發展之潮流，長春藤生命科學另設立細胞儲存庫將現有之健康細胞冷凍儲存，為日後之應用預做準備。

台塑生醫發展範圍涵蓋生活、生物、生化、醫療、醫材、醫藥等六大領域，目前為台灣各類清潔劑、保健食品、美容保養品與檢驗試劑的領導廠商，近年來也積極布局生技與新能源領域，不斷擴大營運規模與領域。

看好專精蛋白質與抗體藥物研發的聯生藥、聯亞藥，台塑生醫2015年斥資約6億元入股聯亞藥，持股17.47％，為第二大股東。不過，基於投資效率與其他新版圖開拓資金運用等考量，台塑生醫先前陸續調節聯亞藥股票，持股降至3％，不再參與董事席次，並藉此資金啟動新生技領域策略結盟規劃。

其後，台塑生醫宣布與大江共組台灣生技大聯盟平台，初步將由台塑生醫以2.5億元參與台灣關節注射液及人工代用骨等醫材領導大廠和康生（1783）私募案，取得約9.78％股權，跨入醫材領域後，雙方將攜手進軍橫跨保健、美膚、醫材領域，同步挹注資本與技術，將台灣生技產業推向全球戰場。

當時，台塑生醫即透露後續將會瞄準再生醫學及次世代高階檢測兩大領域，預計在半年內就可有好消息。如今，入主長春藤生命科學即為後續佈局再推進。