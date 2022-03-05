2022年打怪、破關難度升高。壽險公會5日發新聞稿轉述金管會主委黃天牧在其春酒場合的致詞，提及2022年俄烏戰爭引發的地緣政治風險、美國升息及全球可能面臨通膨等三大問題，讓他掛心壽險業海外投資、市場波動影響壽險業淨值及造成國內股市波動等三大挑戰，黃天牧以二戰時英國標語期許壽險業，即「Keep calm and carry on（保持冷靜且繼續前行」！

黃天牧不止提及今年面臨的三大難關與三大挑戰，由於2022年壽險公會、證券商公會、投信公會等多個金融公會都將改選理事長，黃天牧重申對各金融公會理事長的三大期許，即要落實「三公」，一是照顧不同規模會員公司的期待與利益，即要公平；二是扮演好業者與政府部門溝通中介橋樑，兼顧產業發展、社會公眾利益與監理機關的期待，即追求公利；三是代表產業關心社會公益，提升產業形象。

而外傳黃天牧期許壽險公會理事長應「德高望重」，意有所指排除某些候選人，壽險公會亦還原黃天牧期許候選人的是「才德兼備」，並非德高望重，且強調金管會不會干涉各金融公會選舉，尊重各會員公司的選擇。

壽險公會新聞稿內容即：壽險公會4日舉行理監事聯席會議與春酒，邀請金管會主委黃天牧與保險局局長施瓊華到場，黃天牧主委在致詞時提到壽險業走過2008年金融海嘯的低谷，亦創造2021年亮麗獲利數字的高峰，現在面臨新的挑戰，即俄烏戰爭引發地緣政治緊張，加上今年可能的升息、通膨問題，勢必對國際資本市場有深遠的影響，黃主委極掛心壽險業的海外投資、未來過程中市場波動對壽險淨值的影響、及造成國內股市波動等，都是金管會監理與金融業者經營要面臨的新挑戰。

黃天牧主委並以二次世界大戰，德國不斷猛烈轟炸英國倫敦時，當時英國邱吉爾政府的宣傳口號：「Keep calm and carry on」，期許壽險業者能「保持冷靜、繼續前行」，強調即使未來市場可能有很多波動，但壽險業者要保持冷靜、繼續前行，因為壽險資金都是來自保戶，一定要充份善待保戶對壽險業的信任，好好利用資金，作好風險控管。

黃天牧主委亦提及未來還有2026年接軌國際會計準則IFRS17及新清償能力指標ICS等制度，感謝保發中心、安定基金等單位同心協助相關準備工作，同時從今年開始，進入為期二年平行測試的期間，黃主委提及保險局長施瓊華亦很關心各家保險公司準備及接軌的情況與進度，他相信保險局一定會設法找出讓整體保險業都能穩健過渡與接軌的條件，會考量各業者的狀況，給予一定的調整，不會讓制度硬著陸。

黃天牧主委在致詞的最後，談到今年壽險公會現任理事長黃調貴任期屆滿，感謝黃理事長過去對壽險公會的貢獻，強調主管機關對未來各公會理事長選舉，是不會干涉，尊重各會員公司的選擇。

由於2022年多個金融公會都將進行理事長改選，黃天牧主委以去年其在證券周邊單位的談話，重申對各金融公會的期待，即像黃調貴理事長一樣，期許壽險公會能夠出來競選的理事長候選人都是「才德兼備」。且既然是公會就要注意「公」字、public的意思。

黃主委對各金融公會理事長提出三大期許，第一就是公會要照顧到不同規模會員的利益，小型公司、中型公司跟大型公司的期待與面臨的問題不同，公會理事長要照顧到不同規模公司的期待與利益，第二要扮演好業者與主管機關溝通的角色，一方面兼顧產業發展，一方面注意社會公眾利益與監理機關的期待，第三就是要讓民眾更信任壽險業，壽險公會代表壽險業，應多關注社會公益，提升整體產業形象，黃主委最後強調這是他對未來理事長扮演功能與期待，相信在座各會員公司都會作出明智的決定。