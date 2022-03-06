俄烏戰爭爆發後，油價一度衝破1百美元大關，通膨持續升壓，在此之下，原物料股顯然成為各方焦點；然而，鋼鐵、塑化、水泥……，各自背後的題材強度卻有不同。

農曆年過後，台股雖然一度站上萬8點，但漲升主力卻不是電子股，而是由傳統產業接棒。尤其是原物料族群中的鋼鐵股，農曆年後以來，上市鋼鐵指數漲幅逾8％，甚至曾經一度漲逾10％，似有重現去年「鋼鐵人」的氣勢。

對此，兆豐國際投顧研究部協理黃國偉指出，每逢全球經濟復甦，鋼鐵的需求面往往就會同步跟進，而根據IMF（國際貨幣基金組織）估計，今年全球GDP會有4.5％至4.9％的成長幅度，雖然不如去年的5.9％，「但是回頭看全球經濟成長史，超過4％以上就可以說是超級罕見的成長，所以全球景氣還是熱到不行。」

鋼價全面性調漲 買盤進駐

若從鋼價來看，黃國偉分析，去年第四季自高點滑落後，至今年2月價格已確定反彈，由於來自中國的供給減少、美國對於基礎建設的需求增加，因此這一波的鋼價全面性調漲，結構應該頗為堅實。他進一步指出，「現在的轉折跟北京冬季奧運有絕對關係，中國辦理國際型賽事前都會好好地整理門面。所以從去年第4季開始，華北周遭高汙染工廠全都停工。」而今冬奧結束、加上農曆年後通常會有拉貨潮，買盤進駐並不意外。

不過，有別於鋼鐵產業的前景清朗，其餘原物料族群的基本面強度就相對混沌一些。

塑化、橡膠有望迎轉機

今年以來，布蘭特原油價格漲幅逾21％，在俄烏戰爭開打之後，更曾一度出現每桶原油漲破1百美元盛況；依過去經驗，原物料價格往往與國際油價息息相關，尤其塑化類股，更是對油價波動相對敏感，加上農曆年後上市塑化指數漲幅僅1.3％，遠不及鋼鐵指數的8％表現，在在引發市場對塑化股後市的想像。

不過，這些對塑化股的期待心態，專家卻程度不一地先澆了幾盆冷水。先看油價，華南投顧董事長儲祥生表示，油價確實是推升通膨的力道，但美國總統拜登正受通膨嚴重導致民調低迷的煎熬，已經決定釋出戰備庫存打壓油價，且目前對俄羅斯祭出的各種經濟制裁措施中，顯然也刻意避開對俄羅斯原油供給的環節，實質來看，油價後市暫不宜過度高估。

至於塑化指數漲幅遠遠落後鋼鐵指數，黃國偉直言：「關鍵就是下游需求不夠。」他指出，從油價最主要的受惠者台塑化幾乎都沒有漲價，就能多少體會到下游需求不算強勁。另一方面，中國去年發出的限塑令同樣也影響下游需求，「不過在冬奧結束後，需求可能會稍微好轉。」

黃國偉進一步指出，若需求確實出現好轉跡象，可先相對看好塑化產業鏈中游的相關製品，如乙烯系列產品PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）等，主要原因在於乙烯原料價格易跌難漲，只要下游需求回補，終端售價漲價，在成本沒有增加之下，就會造成原物料利差擴大的利多。