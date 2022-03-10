中鋼(2002)公佈2月營收335.22億元，年增11.34%、月減16.25%，符合預期，創去年3月以來單月新低；累計前2月營收735.49億元，年增20.72%。鐵礦砂及鋼鐵價格回升可望帶動中鋼盤價上漲，中鋼的利差可望落底反彈，中鋼董事長翁朝棟表示，持續看好第二季市場旺季的來臨。本土投顧法人維持中鋼區間操作的投資建議。

不鏽鋼緊固件東明-KY(5538)2月合併營收10.47億元，年減9.88%、年增97.46%，創下同期新高；前2月合併營收22.10億元、年增51.43%。周四鋼鐵漲幅回吐，東明-KY漲幅一馬當先、強漲逾7%，衝上新春新高價。中鋼(2002)也穩住紅盤。

中鋼今年2月因工作天數減少，使營收略降，預估3月因內銷盤價順利上漲目前接單狀況也佳，營收可望回升。觀察目前大陸的鋼鐵產量已經回升，鐵礦砂、冶金煤等原料的價格偏強，帶動煉鋼成本上漲，認為短期鋼價將有支撐，中鋼的利差可望逐漸落底反彈。

大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，為了達成碳中和及配合大陸逐漸減少的鋼鐵需求，大陸政府對鋼鐵產業的改革主要朝低碳化減少耗能、提升鋼鐵生產品質、推動企業整併及嚴控過剩產能等。但近期又傳出放寬鋼鐵產業碳達峰目標年限，從2025年放寬到2030年，使高爐煉鋼廠的改革壓力減輕。這種調整顯示大陸雖然極欲對國內的鋼鐵產業進行改革，但是也面臨失業率及經濟成長的壓力，而不得不調整改革的力道，這樣的政策反覆調整可能在未來仍會出現。長期來看，美國基建法案通過將帶動長期用鋼需求增加，疫情後的經濟復甦也會帶動消費性鋼鐵需求，長期鋼鐵需求仍將增加。

中鴻(2014)2月合併營收37.66億元，年增5.45%、月減0.04%；前2月合併營收75.33億元、年增9.45%。

中鋼表示，2月中鋼鋼品出貨量為69.3萬公噸，月減3.1萬公噸；中龍鋼鐵單月出貨量21.9萬公噸，月減5.9萬公噸；中鴻單月出貨量15.6萬公噸，月增1.1萬公噸。