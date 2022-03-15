國際鋼價方面，歐洲ArcelorMittal因為俄烏戰爭致鋼材供應吃緊，於3月上調熱軋價格，累計調幅每噸達180歐元(約196美元)至1150歐元(約1249美元)，預計再上調200歐元。美國鋼廠亦將鋼品轉銷歐洲市場，帶動美國鋼市築底回升，熱軋價格自2月低點彈升200美元以上。日本、韓國與印度鋼廠同樣積極轉攻歐洲高價市場，帶動亞洲鋼價上揚；展望第二季亞洲鋼市，熱軋價格上看每公噸1000美元，韓國鋼廠對台大幅調漲報價，大陸寶武鋼4月及越南河靜鋼廠4~5月盤價紛紛調漲，日本三大高爐廠亦調漲汽車用料1.5萬~2萬日圓。

第二季向為傳統需求旺季，下游進入回補庫存週期，國內需求持續受惠於國際間迎向全面解封的消費與投資紅利，帶動製造業景氣穩健擴張，預估今年台灣出口表現依舊亮眼。惟俄烏戰爭導致國際油氣能源、煤鐵、合金鐵及大宗商品價格飆漲，使得鋼廠煉鋼成本急遽上升。此外，俄羅斯及烏克蘭鋼材出口大幅緊縮，供應缺口勢將造成全球供需嚴重失衡，況且亞洲鋼廠已紛紛轉向更高價的歐美市場，限縮對亞洲市場的供料。由於歐洲市況急速上升，以及成本快速變化的影響之下，亞洲鋼廠開始封盤停止報價，觀望後續態勢，預期這波國際鋼價漲勢將不亞於去年。

中鋼(2002)每年僅供應國內約半數的用鋼量，審酌維繫國內中下游客戶競爭力，加以下游業者尚未擺脫塞港、疫情等供應鏈瓶頸，各國鋼廠面臨煤鐵等原物料價格飆升不得不反應成本。為如實合理反映進口原物料價格，中鋼決議四月份及第二季盤價採「順勢、穩健、合宜」的一貫訂價原則，「有序反應成本，逐月合理調整」，以強化我國鋼鐵產業韌性及提升下游出口接單動能，在國際情勢動盪之際，攜手下游維持鋼市穩定發展，共同為台灣經濟貢獻心力，俟通膨預期消弭，鋼價將逐漸回歸正軌，奠定日後穩健發展基礎。值此今年第二季原料成本遽增及鋼價上揚趨勢下，四月份及第二季全產品基價平均調漲5.83%(每公噸1000-2400元)，調整後售價皆較國際鋼廠對台灣進口報價具有競爭力。(2-2)