高雄地政局16日標售土地，脫標率81.82％，其中，茂德集團總裁張高祥以溢價48.05％，總價8.88億元的大手筆，拿下高雄大學生活圈1,345.50坪「住四」土地，每坪得標價高達66.07萬元，再創區域次高價。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋表示，高雄地政局16日進行2022年首次土地標售作業，11個標共有9標出脫，出脫率81.82％，此次最高底價、位於高雄大學生活圈的1,345.50坪「住四」土地，底價每坪44.62萬元，最後由茂德集團總裁張高祥，以溢價48.05％，總價8.88億元的大手筆拿下，換算每坪得標價高達66.07萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，本季標售最受矚目的楠梓區援中段二小段「住四」用地，共有4位投資人競標，出價都逾8億元搶標，茂德集團總裁張高祥每坪單價66萬元得標，雖未及楠梓區日前由芳崗建設創下的88萬元新高價，但，已改寫同區段同地目、先前的40萬元紀錄，成為本季最高單、總價雙冠王。

另外，代表聯記建設開發公司的李姓自然人，則出手標得2筆土地，許值瑋表示，包括小港坪鳳段的1,198.65坪「住一」土地、以及坪鳳段975.90坪「住三」土地，後者得標總價1.49億元，溢價達52.43％，換算得標價約每坪15.27萬元。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店東陳志遠表示，坪頂段與坪鳳段，都屬大坪頂新市鎮，近幾年，各大建商陸續進駐推案，是南高雄新興的透天聚落，本季釋出的基地規模都相當可觀，最小從400坪起跳，最大至上千坪，加上地形條件都還不錯，有利於住宅規劃。

陳志遠指出，大坪頂從高松路可接往小港市區，區內擁有佔地上萬坪的大坪頂運動公園，街區寬闊寧靜，整體生活機能逐步發展中，以目前區內新透天房價，約1300萬元到1500萬元可入手，少數新華廈單價每坪介於15到16萬元左右，相較市區更為親民的房價，加上擁有中鋼與臨海工業區就業人口紅利，因此，成為不少在地就業客群的購屋熱區。