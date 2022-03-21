經濟部21日公布2月外銷訂單統計，受惠部分供應鏈缺料狀況改善，數位轉型及新興科技應用需求持續擴 增，加上國際原物料價格仍處高檔，致2月外銷訂單雖逢農曆春節假期 但仍達515.6億美元，年增21.1％，寫下24紅，更為歷年同月新高。

按貨品別觀察，經濟部統計處表示，受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用續增，加上手機、筆電料況緩解且需求仍在，帶動相關供應鏈接單增加，支撐電子及資訊通信產品接單成長，分別年增31.6％及29.7％;光學器材 則因大尺寸面板價格下滑，電視、筆電等面板需求趨緩，商用、工業控制面板及背光模組接單成長等因素交互影響下，接單與上年同月持平。

傳統貨品方面，因半導體、自動化機械設備需求增加，加上原材物料行情高於上年同月，帶動接單成長，致基本金屬年增16.1％、機械年增1.8％、化學品亦年增22.1％，但塑橡膠製品因防疫用品需求減少且價格回落，致年減1.5％。

展望未來，統計處表示，隨著疫苗接種率普及，各國相繼解除邊境管制，主要國家持續推動基礎建設，全球經濟復甦態勢可望延續，另新興科技應用及數位轉型加速擴展，對我國高階製程半導體需求不墜，均有助於外銷接單穩定成長，但俄烏戰爭持續延燒、變種病毒風險未除，供應鏈瓶頸仍在等不確定因素，恐約制全球貿易成長動能，宜密切關注妥為因應。