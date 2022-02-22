外媒周二報導，若俄羅斯真的入侵烏克蘭的話，日本可能加入以美國為首的制裁行動，包括對於俄羅斯實施晶片與其他重要科技出口產品的管制禁令。

根據報導，日本考慮實施的科技出口禁令，將比俄羅斯2014年佔領克里米亞（Crimea）之後的制裁範圍更廣泛，而東京當局也考慮對俄羅斯銀行採取更嚴格限制。

雖然日本不再是半導體出口大國，僅佔全球晶片市場的10％，但仍是專業電子元件的主要製造國，包括汽車晶片與影像感測器，並在高科技製造設備等產業等領域佔據主導地位。