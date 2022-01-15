哈林（中）與柏霖、莊佳霖兩位選手合唱韋禮安的〈狼〉，一臉投入。(翻攝自YouTube《聲林之王》）

《聲林之王3》「巨獸歌手合作賽」下半場，除了首席導師庾澄慶（哈林）、徐佳瑩（拉拉）與選手合唱，更有曹雅雯、Bii畢書盡、Faye詹雯婷、乱彈阿翔等飛行導師輪番上陣。乱彈阿翔壓軸出場，與兩位選手九九、李拾壹一起熱情演唱〈良心〉炸裂現場，乱彈阿翔撕裂的嗓音，加上九九的R＆B爆發力美聲、李拾壹的創意改編，台式搖滾讓網友大呼過癮。

乱彈阿翔與九九、李拾壹演唱自己的創作〈良心〉，李拾壹的改編讓乱彈阿翔很驚豔、覺得整首歌更空靈了。乱彈阿翔說，大家一起玩音樂，「把很土的歌變成很合理，超爽的！」3人的演唱全部融合再一起，非常享受。演出後驚豔全場，首席導師哈林大力稱讚，覺得表演充滿在地的生命力，沒有想過可以放在一起。兩位選手不會說台語，唱法跟發音雖然很衝突，但又覺得很合理。

另一位首席導師徐佳瑩則稱讚「人就是要這樣活著，這已經超過音樂的境界，沒有什麼元素不能參在一起！」飛行導師曹雅雯也覺得很奇妙，「好台，又時髦！」一旁的Faye詹雯婷對乱彈阿翔說：「好險你有喝酒 你喝對了！」，乱彈阿翔急澄清「我沒有喝啊！」

Bii畢書盡也認真說：「我以為老師真的有喝一點…」讓全場笑翻。最後乱彈阿翔難以抉擇，還問「這個節目的宗旨是什麼？」哈林補充「要選歌手啊，難道要選哪一家的葡萄種的最好？」讓眾人哄堂大笑。最後，乱彈阿翔選擇了歌唱實力雄厚的九九晉級。

哈林則與柏霖、莊佳霖兩位選手合唱韋禮安的〈狼〉。哈林將這首歌加入了巴哈的音樂，又讓兩位選手扮演狼跟吸血鬼，增添中古時期的元素，更具音樂劇張力。飾演吸血鬼的莊佳霖非常入戲，眼神、動作、歌聲全情投入，讓飛行導師曹雅雯看了被嚇到，加上哈林在一旁發出的狼嚎聲，整場表演充滿戲劇張力與爆點，震撼全場。莊佳霖最後也擊敗強敵柏霖、順利晉級。

而由徐佳瑩跟阿蘭、同理合作的全新改編〈身騎白馬〉，不負眾望獲得了MVP，原先落入待定區的同理確定被救回。阿蘭也繼續選擇下個賽制與同理繼續合作，要展現更多精彩的音樂創作給觀眾。為了創作這首歌，阿蘭壓力非常大，幾乎24小時不眠不休，如今與同理獲選MVP組，終於讓他如釋重負。阿蘭強忍淚水說「我很想哭，但我不會哭…我是不會在節目上哭的」，表示自己會堅持音樂的道路，用這條路來努力賺錢，靠作音樂的力量養活自己的家。阿蘭真情的告白惹哭不少網友。

《聲林之王3》每周五晚9點於ETtoday全站、《聲林之王》YouTube頻道、《星光雲》粉絲團準時開播；每周六晚10點於台視播出。

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