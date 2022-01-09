音樂頑童「哈林」庾澄慶本月5日才為母親張正芬祝壽，圈內好友柴智屏、卜學亮、張小燕等都到場送祝福，從柴智屏分享的現場照片看來，庾媽媽完全看不出已經90歲；庾澄慶則與主播老婆張嘉欣難得放閃，引發熱議。哈林今(9)日則分享了一張童趣照片，他秀出塗滿了指甲油的雙手，並說「特別請到了四歲的天才美甲師」，原來是他四歲愛女的傑作，趣味畫面一小時笑翻近萬網友點讚。

「哈林」庾澄慶今(9)日分享了一張照片，只見他秀出雙手手背與十隻指頭，每隻手指的指甲上都塗了不同顏色指甲油，食指分別被塗了「大紅、大紫」色，中指則塗了深淺不同的粉紅色系，無名指透出灰色與黃綠色，小指則像是黑紫色與黃綠色，看得出塗色者有強烈的「實驗精神」。

哈林寫道：「趁著周日好好打理一下自己！特別請到了四歲的天才美甲師！太麗嗨了！腳指甲也有就不秀給大家看了！」這所謂「天才美甲師」的塗塗抹抹，當然就是他四歲愛女的童趣傑作；網友笑翻表示：「老爸真不好當啊！」、「太棒了，好好栽培！」、「小小哈的世界是繽紛的」、「最忠實的老顧客」、「這位手模的眼神也太柔情似水了」、「前世情人的愛是滿滿的」、「可以演華燈初上了」，一小時瞬逼近萬讚。

哈林本月5日包下五星級飯店的餐廳為媽媽祝壽，包括張小燕、卜學亮、柴智屏等星友都出席。柴智屏也在臉書發文：「美麗的庾媽媽90大壽，視覺年齡根本70，精氣神如同在50，講笑話幽默感30，傳統戲曲搖滾教母庾媽媽。」哈林也在臉書分享了影片，開心表示：「庾媽媽生日快樂！身體健康！媽媽的健康是兒女的福氣！90歲Rock!」庾澄慶和張嘉欣更罕見同框與母親合照，讓網友大讚是郎才女貌的一對。

從柴智屏曬出的合照中可見，昔日節目《超級星期天super》主持群合體，還比出招牌動作「Super」，勾起不少網友回憶。其中一張張嘉欣和老公庾澄慶，結婚5年來難得的甜蜜合體閃照，讓網友驚呼簡直郎才女貌，還有不少人大讚：「庾媽媽氣質真好」、「終於知道哈林的活力不老基因哪兒來的」、「庾媽媽真美，優雅大氣」，一片祝福聲不絕於網。