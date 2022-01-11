資深演員伊正畢業於台大政治系是高學歷男神，他近期演活夯台劇《華燈初上》裡侵犯少女的渣男「朱伯伯」朱文雄，被戲迷恨得牙癢癢。伊正在《華燈》第二季登場，他演出80年代有權有勢的男性，還不當運用他的經濟權勢，性侵同居人的女兒（劇中要角，防雷），更使其懷孕，渣到骨子裡去，比另位渣男角色「彪哥」更噁，也成為網友猜測的熱門兇手嫌疑犯之一；而因為演出該角，伊正也被網友湧入臉書飆罵「去死」，對此伊正表示謝謝觀眾支持，更劇透「第三季會有更精彩演出」，戲精表現讓《華》粉們看得又愛又恨。

《華燈》粉絲們都好奇兇手是誰，伊正的妻子也好奇地一邊追劇，一邊想從他身上得到些什麼「線索」，不過伊正風趣表示，自己「已將劇本鎖進保險箱」，意即連親愛的家人都不能透露。而他的粉專留言區也湧入劇迷熱議，紛紛表示：「伊正哥，我猜兇手是你好了」、「渣～才有戲，演得很好」、「真的好壞喔！」，對他的精彩演出又恨又愛。（以下有《華燈初上》劇情雷）

伊正接受媒體訪問時聊起角色坦言：「朱伯伯」這個角色確實是造就「蘇媽媽」（楊謹華飾）悲催人生很大的主因，產生的波瀾都是由他而起，而侵犯少女蘇媽媽的那場戲，伊正說明其心理背景：「『文雄』也是一時酒後興起，其實第一幕文雄遇到慶儀（後來的蘇媽媽）的時候，就對這個少女有了好感」。

他透露：「我跟導演做了很多討論，蘇媽媽的媽媽到底知不知道這些事情，而戲裡面的那個年代，朱伯伯是很有權勢的一個人，他的經濟能力上是可以撼動這對母女的關係，造成母女的隔閡和衝突，所以凸顯那場戲的必要，必須由我自己採取主動攻擊，同時也讓蘇媽媽的媽媽起很大的波瀾和掙扎，而蘇美玉的隱忍是因為她愛文雄」。

而伊正因為演活渣男也被網友飆罵，網友說：「朱伯伯，你不得好死」、「人是不是你殺的，你給我去死」，「朱伯伯」也被懷疑是兇手嫌疑犯人選之一；對此伊正也賣關子說：「會不會因為由愛生恨，或是爭奪不到造成痛下殺手，這伏筆每個人都有嫌疑」，讓戲迷有無限想像空間。

伊正日前曾直接在他臉書寫道：「原來蘇慶儀有小孩，而子維的父親就是⋯人生重新燃起希望，一場你爭我奪就要開始，阻礙竟是羅雨儂」，讓人更加期待後續發展，另外他還提到，《華燈》已拍攝完一年，同時也代表他藏著「秘密（劇情）」也已一年，後續真相留給戲迷追尋。