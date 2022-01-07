《夜路》凱特布蘭琪。（探照燈影業提供）

《水底情深》金獎大導吉勒摩戴托羅醞釀30年推出的新片《夜路》，在美上映後廣獲好評，日前再獲AFI美國電影學會年度十大佳片，並入圍奧斯卡風向球「評論家選擇獎」最佳影片等8項大獎，該片眾星雲集，今公布的精彩片段中，可以看見布萊德利庫柏（Bradley Cooper）轉性耍渣使壞，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）再現犀利演技。

「旋轉木馬篇」中，穿著簡陋的布萊德利庫柏在半夜搭訕被夢驚醒的魯妮瑪拉，他熟記對方喜愛的事物，並開啟2人所在的旋轉木馬、伴著雨聲隨著旋轉翩翩起舞，情境浪漫至極；「不是好人篇」中，布萊德利變成西裝筆挺的上流人士，拜訪凱特布蘭琪時，因獲得她的協助而給她一半酬勞卻遭拒，他便使用心理戰術要她代為保管，並在受到質問時、透露知道對方和自己一樣都不是好人，瀰漫慾望的誘惑情境導致兩人情不自禁，布萊德利也頓時成為腳踏兩條船的渣男。

「窺探秘密篇」展現通靈大師的神奇超能力，他毫沒看見就知道被握住的物品是一只手錶，更看穿它背後的故事，鐵口直斷是布萊德利庫柏偷竊而來，且是關於一名渴望關愛卻未果生恨的小男孩，令坦承那只手錶曾屬於他父親的布萊德利大感驚奇；「同類篇」布萊德利再度走進凱特布蘭琪金碧輝煌的典雅辦公室，兩人的對話拐彎抹角，但在凱特繼續故弄玄虛後，布萊德利轉而開門見山拆穿她，並再度點出他們都是狼狽為奸的詐騙同類，凱特精彩飾演城府高深的心機女。

《夜路》改編自1946年經典犯罪小說，原著在出版隔年亦隨即被翻拍成黑色電影《玉面情魔》，一向對老片情有獨鍾的吉勒摩戴托羅，對這個疑雲密佈的黑暗故事，及其原版電影中的黑色元素愛不釋手，尤其還兼具他最愛的奇幻元素，但這次的怪物不只存在於故事中的馬戲團怪胎秀裡，更蟄伏於野心勃勃的主角被利慾吞噬的內心，他在繁華都市裡假裝通靈招搖撞騙，甚至為了自圖己利不惜背叛所有愛他的人，再龐大駭人的怪物，都不如詭譎多變的狡詐人心來得可怕。

電影將於本月28日（五）農曆新年檔在台上映。