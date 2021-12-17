《水底情深》名導吉勒摩戴托羅睽違4年推出的新作《夜路》重拍1947年經典電影並再現美國復古黑色電影絕代風華，更看金獎影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett）扮演蛇蠍美人，尬上性感演技才子布萊德利庫柏（Bradley Cooper）黑吃黑。

今（17日）亮相的中文正式預告除了美不勝收的瑰麗視覺，還有峰迴路轉的勾心鬥角，戴托羅延續招牌暗黑風格，再度令人膽戰心驚。

繼前導預告令人好奇窺探的「怪胎秀」後，正式預告更進一步揭曉重要劇情。布萊德利庫柏前往一家大公司並接受測謊機試驗，受到金錢驅使的他自稱是一名讀心師能向金主效勞，並和心理醫師凱特布蘭琪聯手合作，兩人之間的激情張力箭在弦上、瀕臨一觸即發，蕙質蘭心的女友卻仍癡心守候不離不棄，令利慾薰心的他有如走夜路般深陷險境無法自拔，究竟爾虞我詐之中的致命真相為何？不看到最後絕對不見分曉！吉勒摩戴托羅延續他作品中一向注重的美術設計，再度打造金獎級華麗場景，也延續引以聞名的招牌暗黑風格，完美融合唯美和驚悚。

除了凱特布蘭琪和布萊德利庫柏，本片卡司一字排開也是金光閃閃、含金量破表，包括全都入圍過奧斯卡的《靈異第六感》東妮克莉蒂、《梵谷：在永恆之門》威廉達佛、《水底情深》李察傑金斯、《千禧三部曲I：龍紋身的女孩》魯妮瑪拉和《晚安，祝你好運》大衛史崔森，加上《求婚好意外》奧斯卡得主瑪麗史汀柏格，和戴托羅的原版《地獄怪客》本尊老搭檔朗帕爾曼，令人在享受引人入勝的精彩劇情之餘，老將新秀實力派演技交鋒更是目不暇給。

該片也在上週四公布的美國權威影評人協會「國家評論協會獎」年度十大佳片名單中，亦獲好萊塢評論家協會電影獎青睞、入圍最佳導演及最佳美術設計。爛番茄網站的影評新鮮度也高達85％。電影明年1月28日在台上映。