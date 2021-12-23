陣中還有巴雷特、葛萊姆斯、諾克斯、麥克布瑞吉、奎克利5名球員觸發聯盟健康與安全協議停賽的尼克，23日球隊官方宣布另一噩耗，「飆風玫瑰」羅斯將因進行右腳踝手術，至少休息8個禮拜以上時間，代表他們後場戰力越來越薄弱了。

本季場均12.0分、4.0助攻與3.0籃板的羅斯，是在17日出戰火箭時不小心造成右腳踝受傷退場，隨後也逼迫尼克讓原本跌出輪替陣容之外的肯巴沃克重新上場，如今他至少缺席8周，這還是最短時間，因為他要等到8周之後才可評估。

尼克本季堪稱先盛後衰，一開季雖然穩居東區前8，隨後戰績一路滑落，目前跌到只拿14勝17敗、東區第12位置，可是實際上尼克跟目前暫居東區第8黃蜂之間，也只有1場勝差而已，可惜隨著疫情影響與羅斯開刀缺陣，尼克前景堪憂。

唯一算是比較好的消息是，先前觸發聯盟健康與安全協議的尼克替補前鋒托平，今天宣告解除協議重新歸隊，只是他從11日打完作客面對暴龍比賽之後，已有12天時間沒有比賽或練球了，整體狀態恐怕還需調整，只是尼克現在有人可用就要偷笑了。