今天在NBA場上湖人以132：123解決火箭，止住最近一波5連敗，不過這場比賽也是到最後關頭才保住，靠著詹姆斯(LeBron James)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)雙雙砍下大三元，讓球隊免於掉入深淵，另外替補出戰的「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)發揮出色，拿下全場最高正負值。
此戰火箭相當難纏，有三名球員得分超過20，讓湖人末節才將比分拉開，今天除詹姆斯32分11籃板11助攻，加上韋斯布魯克24分12籃板10助攻外，先發的蒙克(Malik Monk)砍下25分，但他命中率差安森尼一點，後者上場27分鐘砍下24分9籃板1抄截2阻攻，命中率60%、外線50%、罰球2中2，正負值是全場最高的+17。
這場教練祭出小球陣容，讓詹姆斯打中鋒，搭配韋斯布魯克、布雷德利(Avery Bradley)、史丹利強生(Stanley Johnson)、蒙克組合出賽，兩大中鋒狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)和霍華(Dwight Howard)都被棄用，但安森尼仍在板凳待命，這場他獲得不少機會，除拿手外線進了4發，防守端也幫助到球隊。
安森尼近5場拿下15.6分6.4籃板1.2助攻1.2抄截1.8阻攻，投籃命中率43.5%、外線36.1%、罰球68.%，都不是太理想，不過場均失誤僅1.2次，加上今天繳出投籃三圍60/50/100%的表現，除了幫自己找回信心，也成為本場比賽湖人能獲勝的功臣之一，而他末節後段投進1顆外線，更大大提振了湖人士氣！
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