The Cleveland Cavaliers are in serious talks on a deal to acquire Lakers guard Rajon Rondo, sources tell @TheAthletic @Stadium. In wake of Ricky Rubio’s season-ending ACL injury, Cleveland has need for backcourt help and is working on the potential move. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞31日搶先爆料，由於盧比歐遭逢左膝前十字韌帶撕裂重傷，造成本季提前報銷，騎士後場戰力陷入嚴重傷兵潮，只能趕緊跟湖人認真討論交易隆多的可能性，希望能夠找來一名資深老將填補後場戰力。

本季重返湖人效力的隆多，卻始終遭到韋斯布魯克擠壓上場時間，目前本季場均只打16.1分鐘，拿3.1分、3.7助攻與2.7籃板，不過他現在還處觸發聯盟健康與安全協議停賽階段，儘管這筆交易最快能在明天完成，隆多想要上場還需等等。

騎士本季打出大黑馬表現，目前拿下20勝14敗，位居東區第5，儘管他們原本主控塞克斯頓因為左膝半月板撕裂提前本季報銷，盧比歐卻扛下控球重責，場均貢獻13.1分、6.6助攻與4.1籃板，沒想到前役遭遇鵜鶘時，再次左膝重傷退場。

只是騎士找來隆多取代盧比歐的位置，依然存在不小隱憂，因為隆多在組織能力方面不輸盧比歐，進攻火力與穩定性卻遠遠不如盧比歐，騎士只能期望目前觸發聯盟健康與安全協議停賽的加蘭趕緊回歸，繼續帶領這支東區大黑馬繼續往前衝。