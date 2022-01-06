看來庫茲馬本季從湖人跳槽巫師之後，確實變成令人相當意外的球員之一！根據巫師官方統計，庫茲馬本季在關鍵時刻三分球投22中12，是聯盟命中關鍵三分球最多的球員，其他球員最多投進8顆三分球，關鍵時刻高達5成45三分命中率也居聯盟第1。

所謂的關鍵時刻，是指打到比賽最後5分鐘雙方分差在5分以內的緊張比賽局面，由此可見庫茲馬在比賽最後關頭的三分火力相當驚人，這也幫助巫師本季在關鍵時刻拿下15勝3敗，勝率高居聯盟第1，目前巫師19勝18敗位居東區第7。

庫茲馬本季待在巫師交出場均14.5分、8.3籃板及2.9助攻，都是生涯新高，不過他的投籃命中率4成40、三分命中率3成38與罰球命中率6成67，都不是生涯新高，但在關鍵時刻的庫茲馬，仍能扮演三分王的角色，看來他確實有所成長。

巫師總教練昂塞爾德表示，「庫茲馬在關鍵時刻，絕對是球隊值得信賴的球員之一。」就連巫師一哥畢爾也稱讚，「終於能在關鍵時刻有人可以跳出來幫我分擔壓力與責任，這是一件很興奮的事情。」接下來就看庫茲馬是否能在關鍵時刻繼續展現這種驚人三分火力了。