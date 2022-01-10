就算「小皇帝」詹姆斯10日攻下全場最高35分，外加9籃板、7助攻，可惜湖人其餘球員都陷低迷，也讓湖人最後在自家主場慘遭灰熊127比119修理，也中止湖人4連勝，詹皇此役場上正負值高達全場最爛的負30，也讓他的生涯總助攻數超越「大O」奧斯卡羅伯生成為史上第7的里程碑看來更加尷尬。

儘管詹姆斯上半場繼續展現無人能擋的強勢進攻，半場就投13中9，含三分球投3中3，拿23分、5籃板及3助攻，卻沒獲得太多隊友火力支援，反觀灰熊靠著傑倫傑克生、貝恩、康查爾等人火力，打完上半場，灰熊65比52領先湖人。

來到第3節，湖人仍然只看詹姆斯一個人努力苦撐，也讓灰熊趁機擴大領先到29分，眼見湖人場上頹勢已沒有挽回可能，湖人總教練佛格很快在最後7分58秒，就把詹皇換下場擺明提前放棄，就算接下來努力縮小分差到個位數也沒意義。

灰熊以貝恩23分最高，傑倫傑克生也有21分、12籃板，主控莫蘭特雖然只有16分、7助攻與5籃板，卻在首節展現驚人彈跳力，直接飛身雙手封掉布雷德利的上籃，整張臉還撞上籃板，凱爾安德生與克拉克各拿14分，康查爾12分。

湖人除了詹姆斯，里夫斯與艾林頓各有16分，大部分得分都在垃圾時間拿到，荷頓塔克13分，前3場得分破20的蒙克，全場投13中3、僅拿7分，韋斯布魯克雖有6分、7籃板及6助攻，且是0失誤，全場投12中2的手感也很糟糕，他的場上正負值也來到負22。