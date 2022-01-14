由於籃網選擇讓杜蘭特輪休1天，厄文也無法在主場出賽，「三巨頭」僅剩「大鬍子」哈登孤軍奮戰，儘管他在14日貢獻26分、9助攻與7籃板，籃網最後仍在自家主場以109比130爆冷遭到雷霆修理，目前26勝15敗，跟熱火並列東區第2席位。

畢竟是連兩天出賽的第2場，籃網刻意讓杜蘭特、米爾頓兩名主力輪休並不意外，加上厄文無法在主場打球，籃網只能依賴哈登獨撐大局，儘管哈登上半場就摘16分、4助攻，面對陣容完整的雷霆，籃網打完上半場，就以51比70落後。

儘管下半場籃網一度靠著哈登連進兩顆三分球，縮小雙方差距到8分，可是雷霆換成小將吉迪爆發，一個人連拿5分，幫助雷霆重新拉開，就算籃網仍想反撲，可是雷霆已經把領先差距擴到20分以上，籃網只能乖乖接受主場吞敗的命運。

雷霆爆冷作客痛宰籃網的功臣，除了拿下33分、10籃板及9助攻準大三元的亞歷山大，托特也有27分，吉迪19分、7助攻與3籃板，貝茲雷替補拿下16分；籃網除了哈登，表現最好的是卡麥隆湯瑪斯替補拿下21分，杜克13分，布魯斯布朗10分。