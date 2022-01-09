NBA開打至今75年，某些數據的歷史比較短，例如在場上價值連城的「進攻籃板」，一直到1973-74球季才開始計算，反到是他們的競爭對手ABA在1967-68球季之後就有統計了。因此難得在這個重要數據看不到兩位超級籃板王張伯倫（Wilt Chamberlain）、比爾羅素（Bill Russell）的名字。

史上最多進攻籃板的是名人堂球星摩西馬龍（Moses Malone），NBA生涯累積6731個進攻籃板，加上ABA生涯則是7382個。對比第2名吉摩爾（Artis Gilmore）的4816個，可以看出這是聯盟最難被打破的紀錄之一，摩西馬龍另保有單場21個進攻籃板的紀錄。

摩西馬龍拿過6次籃板王，他的高徒巴克利（Charles Barkley）日後也搶下4260個進攻籃板，位居史上第5。值得注意的是湖人中鋒「魔獸」霍華（Dwight Howard），他是唯一超過4000個進攻籃板的現役球員，位居史上第8，排名在他之前的7人有5人最終入選名人堂。

然而講到總籃板數，張伯倫23924個、比爾羅素21620個依然是天文數字，摩西馬龍以17834個位居歷史第3。張伯倫保有單場55個籃板的紀錄，根據他本人所說，這可能是他打過最累的一場比賽（打滿48分鐘），同時刷新比爾羅素保有的單場51籃板紀錄。那場比賽張伯倫所屬的費城勇士隊總共抓下90個籃板，也是相當離譜（今日的NBA球隊平均每場45個籃板）。