籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）因為使用不當言語遭到聯盟罰款15000美元（新台幣41萬），這讓他本季的罰款已經累積到65000美元（新台幣179萬）。這次事件是在輸給拓荒者之後（11日）的記者會，杜蘭特看起來很冷靜，卻在回答問題時使用了F開頭的字眼。

記者詢問在接連不斷的客場賽程、長程飛行是否影響到籃網的狀態，杜蘭特不以為然。杜蘭特說：「Who cares? 這是比賽的一部分，我們的工作，我們在聯盟很久了，我們也有年輕人，Who cares, 他們應該爬起來好好打。對手丟坨屎過來，你也得想辦法應變。我們仍有機會贏下比賽，Who cares, 這是冠軍球隊會碰到的一點逆境。」

杜蘭特不斷使用Who cares來強調他的不屑，但他覺得還得丟個F炸彈來強化他的態度。「我不會用長途飛行當做我們的藉口，所有人的行程都被搞爆了（fucked up），懂我意思嗎？」杜蘭特絕不接受以賽程做為輸球理由，就這個詞讓杜蘭特被罰15000美元，前一次是他對場邊球迷喊的，那次挨罰25000美元。

該場比賽杜蘭特與厄文（Kyrie Irving）合砍50分，杜蘭特攻下全隊最高的得分、籃板、助攻。杜蘭特解釋會輸球是因為對手第4節有信心且真的投進關鍵三分球，拓荒者柯文頓（Robert Covington）、麥克勒摩（Ben McLemore）最後兩分多鐘先後兩顆三分球澆熄籃網的反撲。