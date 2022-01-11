籃網控衛厄文（Kyrie Irving）在11日的比賽前獲得老前輩畢拉普斯（Chauncey Billups）的大力讚揚，認為厄文是「聯盟史上最有技巧的控衛」。畢拉普斯說：「Kyrie就是個魔法師，我個人認為在他這個位置，他是史上技巧最好的球員。完全的技巧。」

這當然是很高的讚譽，畢拉普斯現任拓荒者總教練，球員時期他也是一位優秀的控衛，最知名是他在2004年總冠軍賽，率領活塞擊敗擁有4位名人堂球星的湖人，並獲選FMVP。

畢拉普斯稱讚厄文說：「他製造投籃的能力非常驚人，他是個比大家評價更高的傳球者，他是一個好隊友，不是自私的人，他帶來了冠軍血統。我認為他或許投進了NBA總冠軍賽史上最重要的一球。」

2016年騎士大逆轉擊敗勇士摘冠，厄文在第7戰終場前53秒砍進致命的三分球。儘管這球價值連城，厄文的隊友詹姆斯（LeBron James）仍以全票獲選FMVP。

去年4月，美媒《雅虎體育》一篇文章稱讚厄文是NBA史上技巧最佳的球員。「每隔一段時間他就會做出一些讓我們倒帶重看好幾遍的神奇動作，他簡直是籃球世界的Shang Tsung（可以盜取對手招式的魔法師）。」這和畢拉普斯的讚美如出一轍。

籃網總教練納許（Steve Nash）則是認為勇士控衛柯瑞（Stephen Curry）的技巧也極為優秀，還有致命的遠距離神射。不過單純以控球、走位、中距離投籃來說，納許同意厄文確實擁有無與倫比的技巧。