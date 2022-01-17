籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）受傷之後，16日診斷出MCL扭傷（左膝內側副韌帶）宣告無限期缺陣，幾乎篤定他本季無緣競爭MVP。根據美媒ESPN報導與估計，杜蘭特至少缺陣4至6周，即使是最短的4周時間也會讓他錯過13場比賽。

在歷年MVP票選之中，出勤率是非常重要的，自從比爾華頓（Bill Walton）獲選MVP以來，例行賽缺陣超過11場的球員無人獲選MVP。比爾華頓是名人堂中鋒，他在1977-78球季效力拓荒者，出賽58場就獲選例行賽MVP，在票選中以些微差距擊敗該季82場全勤的「冰人」葛文（George Gervin）。

ESPN分析從那之後，聯盟就沒有出現缺陣更多比賽的MVP了。杜蘭特接下來至少缺陣13場，加上先前輪休的6場，以及外頭強大的競爭者，他很可能已經跌出MVP爭奪行列。杜蘭特本季出賽36場，場均29.3分、7.4籃板、5.8助攻，投籃命中率52%，外線命中率37%。

杜蘭特在2016-17球季效力勇士隊時也受過MCL二級扭傷，當時他缺陣超過5周。這種傷預期可以完全復原，當時沒影響勇士在季後賽摘冠，杜蘭特照樣拿下FMVP。

在杜蘭特受傷之前的最近一次MVP競爭榜，暫居第1名是公鹿阿提托康波（Giannis Antetokounmpo），金塊約基奇（Nikola Jokic）第2，杜蘭特排在第3，七六人恩比德（Joel Embiid）第4，公牛迪羅薩（DeMar DeRozan）第5，勇士柯瑞（Stephen Curry）第6。