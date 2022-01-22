就算還須等待杜蘭特至少1個月時間才可傷癒歸隊，籃網卻沒打算就此停住腳步！「大鬍子」哈登22日拿下全場最高37分，外加11助攻、10籃板的30分大三元演出，協助籃網作客以117比102輕取馬刺，加上公牛以90比94不敵公鹿，籃網順利搶回東區龍頭地位。

籃網與馬刺上半場陷入拉鋸局面，兩隊都沒有辦法有效擴大分差，儘管哈登上半場就展現全能球風，貢獻14分、7助攻與6籃板，幾乎預告即將拿下大三元，可是馬刺也有穆雷的外線火力，上半場結束，地主馬刺取得51比50領先優勢。

下半場換成哈登與厄文輪流發威，第3節哈登獨拿12分，幫助籃網搶回領先優勢，末節變成厄文爆發，個人單節拿下15分，隨著哈登也完成大三元，雙方差距變成兩位數，就算馬刺總教練帕波維奇抱怨尺度被吹T，也改變不了馬刺敗局。

除了哈登凶猛大三元演出，厄文也有24分、4助攻與3籃板，艾卓吉替補貢獻16分、7籃板，布雷克葛瑞芬10分；馬刺後衛穆雷拿下25分、12籃板及10助攻的大三元，可惜還是不如哈登，懷特17分，珀特爾15分、11籃板，凱爾登強生14分。