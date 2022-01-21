沒想到相隔3天時間，聯盟才想到應該要對籃網後衛厄文的沒品行為罰款！聯盟官方21日宣布，先前在18日籃網作客騎士比賽當中，厄文竟然跟場邊球迷直接對罵起來，甚至還爆粗回應，聯盟決定罰款厄文2.5萬美元，希望他下次可以冷靜一點。

畢竟直到現在，仍有不少騎士球迷無法諒解厄文2017年夏天提出賣我要求的決定，結果讓他順利跳槽塞爾提克，隨後更加盟籃網組成三巨頭，如今好不容易等到本季他可在客場出戰，當然不會輕易放過他，有機會當然要狠狠噴他一頓才行。

結果18日這場比賽打到一半，一名場邊女球迷突然對著厄文高喊，「你是逃跑了嗎？你需要詹姆斯才能贏球。」厄文馬上不肯示弱回嗆，「我都幫你拿到總冠軍，你們他X的還忘恩負義！」一旁的男球迷也嗆厄文，「只有一個，只有一個。」

隨後厄文沒有繼續回嗆下去，最後這場比賽騎士114比107撕裂籃網，也讓騎士球迷看得相當開心，原本隔天聯盟都沒有打算處理這件風波，直到3天之後才宣布厄文將因口出惡言罰款2.5萬美元，或許厄文勢必內心更加不爽，畢竟他是被先嗆聲的人。