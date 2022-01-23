昨天在NBA場上公鹿以94：90擊退公牛，在這場比賽中公鹿後衛葛雷生艾倫(Grayson Allen)在防守公牛卡魯索(Alex Caruso)時做出相當危險動作，後者在上籃過程被硬生生壓倒在地，艾倫因此吞下二級惡意犯規出場，據傳聯盟將繼續審視此動作並給出懲處。

Grayson Allen just pulled a Grayson Allen pic.twitter.com/aRLi7oBGRK — Barstool Sports (@barstoolsports) January 22, 2022

卡魯索因為艾倫的防守動作重摔在地，之後被診斷出右手腕骨折，將缺席長達6到8周的時間，卡魯索對這個動作表示：「他在空中把我拉下來，實在有點離譜。我不知還能怎麼做，只是很慶幸沒有太嚴重的傷害。」看出他相當不滿。

而今天《Yahoo體育》記者Vincent Goodwill透露聯盟正在繼續審查艾倫的犯規動作。這樣看來艾倫恐怕將面對更嚴重的懲處，畢竟這個惡意犯規造成的傷害實在太大，在犯規後艾倫看起來也毫無悔意，態度讓外界當相當不滿。

The league office is reviewing the flagrant foul from Milwaukee’s Grayson Allen that resulted in a broken wrist for Alex Caruso, sources tell @YahooSports. No decision as of yet — Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) January 22, 2022

公牛總教練多諾凡(Billy Donovan)當時非常生氣，賽後在記者會說：「這真的很糟，卡魯索在空中被他那樣打下來，他可能會被毀掉職業生涯。非常希望聯盟嚴正檢視這件事。」籃球作家Jason Patt也說：「不知是誰教他這種動作，他這種人一輩子沒資格回到場上。」