Grayson Allen just pulled a Grayson Allen pic.twitter.com/aRLi7oBGRK — Barstool Sports (@barstoolsports) January 22, 2022

公鹿後衛葛雷生艾倫（Grayson Allen）的骯髒動作激怒了許多人，雙方前一仗公鹿以94-90獲勝，公牛後衛卡魯索（Alex Caruso）第3節剩下5分多鐘時快攻上籃，艾倫居然在卡魯索躍起的時候，直接一把拉下卡魯索，將他掀翻在地。卡魯索重摔在地時壓傷右手腕，艾倫遭吹二級惡性犯規被驅逐出場

公牛總教練多諾凡（Billy Donovan）非常生氣，賽後在記者會說：「這真的很糟，卡魯索在空中被他那樣打下來，他可能會被毀掉職業生涯。我非常希望聯盟嚴正檢視這件事。」

卡魯索說：「他在空中把我拉下來，實在有點離譜。我不知還能怎麼做，只是很慶幸沒有太嚴重的傷害。」卡魯索賽後被診斷出手腕骨折，必須開刀休養6至8周。「這對我的投籃造成限制，這是我投籃的手腕（右手）。」卡魯索當晚還繼續比賽，後來罰球和大空檔的三分球都失手。

多諾凡說：「你不該對一個球員那樣做，這可能危及他的職業生涯。我不知（艾倫）他是否故意的，我只知道這出現在一個大學時期就有前科的人身上看來很糟。我明白籃球比賽有許多肢體碰撞，但你可以有正確的碰撞方法，而不是那樣子做。」

事實上艾倫在NCAA大學聯賽（效力杜克大學）就幹過類似的事。艾倫的犯後態度也很差，他沒有上前關切卡魯索，被認為毫無悔意。籃球作家Jason Patt在推特寫道：「我不知是誰教葛雷生艾倫這種動作，他這種人一輩子沒資格回到賽場上。」