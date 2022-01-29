今年2月10日的交易大限還未到，籃網哈登（James Harden）今夏轉戰費城七六人的傳言卻傳得滿天飛，引起其他球團側目。美媒《雅虎體育》報導，如果哈登季外真的前往七六人，聯盟可能會被要求對此事展開調查，也就是七六人「非法招募」球員。

七六人籃球部總裁莫瑞（Daryl Morey）一向與哈登保持良好關係，哈登好友魯賓（Michael Rubin）目前是七六人股東，並且他們手中還有一個尚未賣出的球星班西蒙斯（Ben Simmons）。根據美媒ESPN最新消息，原先對西蒙斯最有興趣的國王隊已經放棄了，記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出是因為七六人的索價太高，國王只能轉向其他球隊找人。

《雅虎體育》記者Chris Haynes報導，一些球團高管認為七六人私下已經透過管道和哈登商談過轉隊的事。七六人股東魯賓與哈登的交情非同一般，他是哈登「非常、非常要好的朋友」。

湖人幾年前組成詹姆斯（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）的雙星陣容之前也不斷被質疑非法招募，只不過詹姆斯被認為是透過經紀人瑞奇保羅（Rich Paul）來操作，因為詹姆斯、戴維斯都是瑞奇保羅的客戶（西蒙斯也是）。

NBA原本對「非法引誘球員」一事非常嚴格，莫瑞曾經因為在推特祝賀哈登打破火箭助攻紀錄而遭到聯盟罰款，後來聯盟同意放寬，不再處罰這種偶爾為之的評論。