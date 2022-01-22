今天在NBA場上籃網以117：102擊敗馬刺，此戰哈登轟下37分10籃板11助攻大三元，並砍進4記外線，無疑是最大功臣，另外他拿出領袖態度，在比賽中用言語激勵厄文(Kyrie Irving)，讓他在第四節擺脫低迷，單節爆發轟下15分。

Kyrie Irving on what led to his strong 4th quarter vs. San Antonio tonight:



"James yelled at me - 'Kai, get the f-ing ball'" in the 3rd quarter...so I kind of took that personal and wanted to come out in the 4th quarter with an aggressive mindset" pic.twitter.com/1rb1tae95F — Nets Videos (@SNYNets) January 22, 2022

在杜蘭特(Kevin Durant)受傷後哈登成為球隊最重要的核心，而厄文因為沒有施打疫苗只能在客場出戰，不過此戰它們前往聖安東尼奧對決馬刺，哈登獲得大幫手，厄文在這場比賽拿下24分3籃板4助攻，投籃命中率47.6%、外線50%，不過第三節僅出手3次，還全數落空。

對此厄文在賽後提到哈登的領導能力，也認為這是讓他在末節覺醒的原因，他說哈登在第三節對我大喊說：『厄文拿球打啊！』所以到了第四節我就展開侵略性，在進攻上非常積極。」厄文在末節頻頻利用和隊友的擋拆得分，展現流暢急停跳投和切入。

厄文本季至今出戰6場比賽，場均出賽34.5分鐘，能為球隊貢獻22.3分4.7籃板5.2助攻1抄截，失誤僅2次，投籃命中率49.6%、外線36.4%、罰球100%，除在1月13日對上公牛一戰僅拿9分，其他比賽都突破20分，證明他仍是相當具有殺傷力的得分好手。