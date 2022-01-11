THAT'S how you end a homestand 🎥 pic.twitter.com/sW8E1gOJ2o — Portland Trail Blazers (@trailblazers) January 11, 2022

籃網11日在客場對戰拓荒者，這是「客場解禁」之後的控衛厄文（Kyrie Irving）本季第2戰，他上場40分鐘，21投9中（外線8投3中）砍下22分，另有8籃板、4助攻。不過拓荒者整體發揮得更好，先發5人得分都達兩位數，終場114-108擊退籃網。

此戰哈登（James Harden）因為左膝受傷缺陣（膝關節過度伸直），籃網3巨頭還剩下杜蘭特（Kevin Durant）與厄文。杜蘭特上場42分鐘，獲得28分、10籃板、5助攻。

籃網上半場表現較佳，關鍵在第3節進攻當機，中途連續2分多鐘未得分，原本只剩6分的領先優勢，遭到拓荒者柯文頓（Robert Covington）、麥克勒摩（Ben McLemore）兩顆三分球追平，此時杜蘭特才終於投進1球奪回領先。不料柯文頓一記三分彈再度超前，籃網急忙攻回一球，拓荒者利托（Nassir Little）又一顆三分球！拓荒者以4顆三分球從落後打到領先，這時第3節只剩兩分多鐘，此後雖然差距不到兩位數，籃網一直到最後都沒能再追上。

末節剩下2分多鐘時，柯文頓再一記三分球讓拓荒者領先7分，籃網奮力追到5分差，但終場前32秒又被麥克勒摩砍進三分球。籃網終究撐不過柯文頓、麥克勒摩這兩人在關鍵時刻的交互出擊。

拓荒者主控利拉德（Damian Lillard）腹部拉傷休養中，替補後衛西蒙斯（Anfernee Simons）轟下23分11助攻。還有柯文頓21分、麥克勒摩20分，兩人各砍進5顆三分球。