近來表現最火燙的莫蘭特，今天在主場迎戰勇士，首節砍進15分，全場29分、5籃板、8助攻，率領灰熊116比108斬殺聯盟戰績最好的金州大軍，勇奪10連勝。

勇士在吞下此敗之後，本季戰績30勝10敗，將聯盟第一的龍頭寶座讓給太陽，同時也是吞下本季第10敗。史蒂芬柯瑞的手感依舊不理想，21投8中，但柯瑞還是繳出27分、10籃板、10助攻的大三元成績單，無奈阻擋不了莫蘭特的火力，單場對決惜敗。

勇士打完上半場落後8分，第三節回敬39比28攻勢逆轉超前，柯瑞和克雷湯普生的浪花兄弟組合讓勇士看到獲勝希望，然而決勝節莫蘭特挺身而出，尤其是最後1分鐘連投帶罰攻下5分，幫助灰熊鎖住勝利果實。

勇士此役少了卓雷蒙格林的居中策應，團隊籃板與助攻都不如灰熊，克雷湯普生復出第二戰上場時間還是受到限制，但貢獻14分依舊不俗，威金斯13分，佩恩13分，普爾12分。