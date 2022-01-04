Ja Morant is the first player in #Grizzlies franchise history to have 4 consecutive 30 point games #JaMorant #NBAAllStar#welcometothedark



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籃網4日對戰灰熊，在莫蘭特（Ja Morant）36分帶頭猛攻之下，灰熊總共5人得分達到兩位數，終場118-104打敗籃網。吞下3連敗的籃網被杜蘭特（Kevin Durant）不幸言中，拿不出正確態度就無法贏球。杜蘭特24投僅中8拿到26分，哈登（James Harden）投14中5獲得19分。

灰熊上半場打完領先9分，莫蘭特在第3節發威砍了18分，包括一記雷霆萬鈞的戰斧式扣籃，灰熊單節灌進40分。進入第4節灰熊已經打到96比73的優勢，籃網形同放棄，讓杜蘭特直接下場休息，哈登打了兩分多鐘也提前退場。

杜蘭特的數據相當全面，26分、3籃板、6助攻、3抄截、3阻攻，但是他屢投不進（外線投8中2）拖累了球隊，場上正負值是最差的負23。杜蘭特賽後表示球隊最近在攻防兩端都欠缺危機意識。

灰熊除了控衛莫蘭特的36分8助攻，班恩（Desmond Bane）也攻下29分8籃板。莫蘭特說：「我說過我們值得更多的尊重，我們現在所做的將會讓大家看見。」灰熊寫下一波5連勝。

杜蘭特、哈登末節退場之後，籃網的替補奮勇追回9分，杜蘭特也稱讚他們：「我喜歡這些年輕人和他們的貢獻，很高興看到他們獲得一些上場時間。」籃網在主場的戰績僅有10勝9負，包括這波3連敗都在主場。厄文（Kyrie Irving）預計最快在下一戰客場對溜馬回歸，但是厄文沒辦法參加主場比賽。