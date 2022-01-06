等到籃網本季第36場比賽，終於迎來厄文的首次上場！先前因為拒打疫苗無法上場的厄文，6日宣告在印地安納客場首次上陣，結果他拿22分，杜蘭特也轟39分，哈登18分，籃網三巨頭重新聚首就上演逆轉秀，最後以129比121逆轉擊敗溜馬中止3連敗。

好不容易迎來厄文本季復出，他在首節得分卻掛蛋，直到次節一開始，他才連拿8分，重新展現他的得分爆發力，不過籃網反而打得卡卡的，一路處於落後劣勢，打完上半場，籃網60比73落後溜馬，溜馬最意外的是史蒂芬生半場摘24分。

儘管來到下半場，籃網一度落後到17分，可是籃網三巨頭開始輪流開火，不僅轉眼追上，更在末節超前溜馬到兩位數以上，尤其是厄文表現完全不像才剛復出，持續幫助籃網穩住領先優勢到比賽槍響，籃網三巨頭一重聚就展現威力。

籃網除了三巨頭重新展現應有實力，艾卓吉也有13分進帳，班布利與克萊斯頓各有12分；溜馬以拿下32分、12籃板及10助攻大三元的沙波尼斯表現最好，史蒂文生也有30分，可惜碰上籃網三巨頭重聚，溜馬還是只能乖乖吞下本季第25敗。