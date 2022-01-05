NBA正式進入到2022年賽程，而在2021年的比賽裡充滿驚奇，今天聯盟就宣佈了12月各大獎項，其中東西區最佳球員由76人中鋒恩比德(Joel Embiid)、爵士當家球星米契爾(Donovan Mitchell)獲選，這是恩比德生涯三度獲選，而米契爾則是生涯首度入選。

恩比德本月繳出29.2分11.2籃板3.9助攻1.5抄截1.3阻攻成績，是聯盟第三位至少拿到25分10籃板球員，另外兩位是金塊約基奇(Nikola Jokic)和公鹿超級巨星「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)，此外他也成隊史第三位生涯拿下3次單月最佳的球星，追上艾佛森(Allen Iverson)和J博士(Julius Erving)。

本月恩比德拿下8次雙十數據，排東區第2、並列聯盟第5，而且他在12月的13場比賽得分都達雙位數，其中有2場拿下40分，他本季有3次40分10籃板表現，並列聯盟首位，而在12月26日比賽中他砍下生涯7000分，追平艾佛森的282場，成為76人隊史拿到7000分所用場次最少的球員。

米契爾本月繳出30.2分3.2籃板5助攻1.2抄截，投籃命中率50.2%、外線37.7%、罰球87%，率領爵士拿下12勝2敗完美戰績，這也是他生涯首次獲得單月最佳球星，是隊史繼2010年11月戴隆威廉斯(Deron Williams)後首人，在12月31日他砍下本季新高39分，為2021年劃下完美句點。

要拿下本月最佳球星可不容易，米契爾在西區擊敗勇士柯瑞(Stephen Curry)、雷霆亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)、湖人詹姆斯(LeBron James)。恩比德則在東區擊退公牛迪羅薩(DeMar DeRozan)、籃網杜蘭特(Kevin Durant)、騎士加蘭(Darius Garland)、熱火洛瑞(Kyle Lowry)及暴龍范弗利特(Fred VanVleet)。