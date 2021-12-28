NBA今天公布上周東西區最佳球員，肯巴沃克帶領尼克拿到2勝1敗，本季首獲單周最佳；亞歷山大幫助雷霆取得3勝1敗佳績，生涯首度獲此殊榮。

肯巴沃克上周場均25.0分、9.0籃板、8.3助攻，投籃命中率41.7%，生涯第8次拿到單周最佳。上周與活塞之戰，肯巴沃克攻下21分、8籃板、5助攻。與巫師之戰貢獻44分、9籃板、8助攻；聖誕大戰面對老鷹，繳出10分、10籃板、12助攻的大三元數據，成為尼克隊史第一人，同時也肯巴沃克被冷凍10場之後爆發出驚人的作戰能力。

亞歷山大上周場均27.5分、6.3籃板、7.0助攻，投籃命中率47%。與灰熊之戰貢獻23分、5籃板、4助攻、3抄截。面對金塊砍進27分、11籃板、12助攻的大三元成績單；和太陽交手攻下29分、5籃板、7助攻，上周最後一戰面對鵜鶘拿到31分、4籃板、5助攻。

獲得提名的有七六人恩比德、騎士加蘭、洛夫、熱火希洛、馬可斯賈奈特、尤策凡、公鹿哈勒戴、勇士柯瑞、爵士戈貝爾、米契爾以及馬刺穆雷。