本季因為拒絕接種新冠疫苗到現在還沒上過場的籃網明星後衛厄文，看來已經相當接近宣告復出了！因為籃網總教練納許親口坦承，「就我所看到的情況，厄文狀態非常好，尤其是考慮到他才結束10多天隔離，我認為他已經在復出的路上，且越來越接近。」

「我並不想要加速這個轉換的過程，畢竟關於準備好與真正可以打一場NBA比賽，還是截然不同的情況，」納許表示，「他需要制定計畫，適應NBA的一切，我們要給他足夠時間找回比賽狀態，就以目前來看，他仍然看來相當具有天賦。」

就算納許把厄文的狀態說得多好，由於厄文並未接種疫苗，他只能在紐約、洛杉磯兩大城市以外的地方上場打球，因為這兩大城市都有比較嚴格的防疫規定，代表他根本沒有辦法在自家主場打球，只能在客場作戰，除非他改變念頭接種疫苗。

目前厄文最有可能宣告本季回歸的日期，將於6日客場迎戰溜馬，儘管厄文缺席了33場比賽，籃網當前仍以23勝10敗跟公牛並列東區龍頭，主要仍靠杜蘭特與哈登兩大主力苦撐，如今有了厄文客場回歸，籃網或許可以真正坐穩東區老大地位。