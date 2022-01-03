NBA最年輕的大三元締造者換人了，雷霆菜鳥後衛吉迪（Josh Giddey）3日對戰獨行俠時摘下17分、13籃板、14助攻，他以19歲又84天之齡創造新紀錄！不過獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）結束隔離歸來，率隊以95-86戰勝雷霆。

原先最年輕的大三元紀錄是黃蜂隊「球弟」拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）所保持，他在去年1月對戰老鷹時攻下22分、12籃板、11助攻，當時拉梅洛是19歲又140天，這個紀錄只保持不到365天就被突破。

吉迪來自澳洲，2021年選秀第6順位被雷霆挑中，身高203公分主打後衛，本季他擔任先發場均10.8分、7.1籃板、6.1助攻，去年12月初獲選「單月最佳新人」，他在雷霆11月猛吞敗仗的時候繳出亮眼的個人表現。

拉梅洛鮑爾、吉迪有相似的經歷，他們先前都打過澳洲職籃NBL，拉梅洛是NBL的2020年新人王，吉迪是2021年新人王。另外NBL目前的最年輕大三元紀錄也是拉梅洛鮑爾所保有。

此戰吉迪上場36分鐘，16投7中（三分球5投3中），他的得分、籃板、助攻3項數據都是全場最高。吉迪賽後說：「這很酷，個人數據很棒，但贏球更好。我寧願自己是0-0-0而贏球，而不是大三元輸球。」即使雷霆打了敗仗，吉迪在場上的正負值也是+6，壓過剛回歸的對手東契奇。受傷加上隔離的東契奇超過20天沒有比賽，他拿下14分、9籃板、10助攻，但是失誤7次之多。