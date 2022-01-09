就算湖人「小皇帝」詹姆斯在社群媒體擁有所有NBA球員最多的支持者，卻也有著不少「黑粉」，這似乎讓他逐漸忍耐不下去，竟在個人IG上面貼著一張自己走進湖人球員通道的照片，更用相當隱晦的文字批評那些黑粉就是懦弱的綿羊罷了。

「我來自一個黑粉不太光彩的年代，但你們都看到了，現在社群媒體每一個人都以為是名人，可是你們究竟做了什麼事情值得慶祝？」詹姆斯在IG寫到，「美一個人都是一樣的性格與身分定位，懦弱的綿羊倍數成長，胡說八道讓人痛心，這實在太尷尬了。」

也難怪詹姆斯會這麼生氣指責黑粉，畢竟本季湖人戰績確實不如預期，又遇上傷兵潮與觸發聯盟協議停賽問題，陣容始終無法保持完整，就算最近他帶領湖人拿下4連勝，社群媒體上面仍有不少黑粉批評湖人太爛，只能依賴一名37歲老將領軍。

不過詹姆斯光在IG上面，就有領先全聯盟其他球員的破億粉絲追隨，所以他根本不會在意自己發布的IG動態，是否會去得罪到任何人，其實只要湖人努力保持最近的極佳狀態，相信對於湖人與詹皇的批評聲浪也會越來越小，詹皇何必動氣呢？