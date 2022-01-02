就算一度被爵士從兩位數領先變成落後頹勢，勇士有柯瑞就搞定了！柯瑞2日攻下全場最高28分，其中末節包辦12分，帶領勇士以123比116逆襲地主爵士，除了中止爵士最近6連勝，目前勇士也以28勝7敗戰績，繼續獨占西區龍頭位置；柯瑞也打破自己保持的NBA連續投進三分球紀錄，目前新紀錄來到連續158場。

雖迎來威金斯、普爾兩名先發解除聯盟協議回歸，勇士總教練科爾卻讓威金斯繼續先發，普爾改打替補，果然威金斯上半場就摘17分，搭配歐托波特16分、柯瑞11分，上半場結束，勇士64比50領先，爵士當家射手米契爾半場投8中1。

可是爵士第3節換成波達諾維奇、歐奈爾兩人開火，攜手打出11比0猛烈攻勢，一度超前勇士4分，光在第3節，爵士狂轟41分，反觀勇士只拿22分，場上局面頓時逆轉，不過來到末節，柯瑞也用拿手的三分外線，把比數追成101平。

柯瑞最後1分55秒投進中距離，然後最後1分26秒投進個人第6顆三分球，幫助勇士領先5分，歐奈爾接著罰進1分，可是伊戈達拉最後40秒投進關鍵三分球，幾乎提前敲定勇士勝局，接下來柯瑞5罰4中，順利幫助勇士驚險獲勝。

勇士除了柯瑞以外，威金斯也有25分進帳，歐托波特20分，小培頓與伊戈達拉各有12分，普爾10分；爵士的米契爾、戈貝爾、波達諾維奇與克拉克生剛好都拿20分，不過其中米契爾全場投18中4，如此冰冷的手感，當然無法幫助爵士連勝下去。