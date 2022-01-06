原本去年休兵期間湖人差點就跟國王談好交易希爾德的合約條件，就連庫茲馬都放話收拾行李準備去沙加緬度，沒想到湖人最後關頭決定放棄跟國王交易，而是跟巫師換回韋斯布魯克，也讓希爾德成為湖人球員希望落空，但他強調自己並未感到懊惱。

「這就是籃球，假如交易真的發生了，那就發生了，如果沒有發生，那就沒有，」希爾德說，「你必須學習接受，這就是商業的一部分，說到底我還是擁有一份工作，我絕對可以去聯盟任何一支球隊打球，只要我還有工作，我就夠開心了。」

希爾德坦承當時交易幾乎完全談妥了，「沒錯，當時交易應該都快談好了，基本上媒體比起我自己與經紀團隊知道更多，但這最後並沒有發生，所以我還待在國王，我還在NBA這個聯盟，我還有機會繼續打球，這就是這件事情的樂趣所在。」

本季場均15.8分、3.8籃板及2.1助攻，三分命中率3成79的希爾德，或許真的是湖人一直迫切需要的三分射手，可惜這筆交易並未成真，就連國王總管麥克奈爾也證實球隊差點送走希爾德，「我相信希爾德是成年人，也能理解我們為何這麼做。」