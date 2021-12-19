最近漫威年度大作《蜘蛛人：無家日》正精采上映中，引來世界巨大迴響，成為2021年最受矚目電影之一，而NBA爵士隊球星米契爾(Donovan Mitchell)有「蜘蛛人」(Spider Mitchell)稱號，也在幾年前就代言蜘蛛人外型鞋款，最近蜘蛛人熱映，他更參與《ESPN》電影宣傳廣告，順便宣傳最新鞋款。

Wait, who’s really in this movie? Find out when #SpiderManNoWayHome hits movie theaters December 17! @espn

🎟: https://t.co/5ApQTF7J6m pic.twitter.com/85iLUqw5yc — Spider-Man: No Way Home says NO SPOILERS 🚫 (@SpiderManMovie) December 11, 2021

廣告中飾演蜘蛛人的湯姆霍蘭德(Tom Holland)和飾演反派電光人的傑米福克斯(Jamie Foxx)都出現，開頭網友紛紛討論起這次電影的傳聞，例如蜘蛛人有無可能「三代同堂」、還會出現哪些角色等等，接著米契爾身穿蜘蛛人裝的照片出現，湯姆霍蘭德、傑米福克斯開始探討他有無可能出現在電影中。

中間米契爾也以直播畫面出現在廣告中，傑米福克斯更說：「大家可能會相信在影片中發生的任何事！」湯姆霍蘭德說：「這瘋狂傳聞(米契爾出現在電影)是怎麼開始的？」兩者對話非常耐人尋味，似乎暗示除「三代」蜘蛛人可能同框，還會出現更令人驚喜的角色。

而米契爾非首次跟蜘蛛人電影有連結，2年前電影《蜘蛛人：離家日》宣傳廣告中他也有出現，當時主角湯姆霍蘭德一樣有參與，另外飾演反派「神秘客」的傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal)也在最後現身，片中湯姆霍蘭德在旅館拿到一雙米契爾蜘蛛人戰靴，接著看到米契爾穿著蜘蛛裝耍寶的逗趣畫面。